Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı

Eski Azerbaycan Milletvekili ve yazar Hüseynbala Miralamov'un, görüntülü konuşmada asistanının kalçasına dokunduğu anlar Azerbaycan'da tartışma yarattı.
Bir yayın sırasında kameranın açık olduğunu fark etmeyen 75 yaşındaki Azerbaycan eski Milletvekili Hüseynbala Miralamov, asistanının kalçasına dokunurken görüntülendi.
Görüntülerde kameranın açık olduğunu unutan Hüseynbala Miralamov asistanının kalçasına dokunuyor. Kameranın açık olduğunu sonradan fark eden ikili, bunu fark edince şaşırıyor.
Görüntüleri Azerbaycan medyası "büyük ahlaksızlık" olarak servis etti.