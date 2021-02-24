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Millet Kütüphanesi'nin yapay zekalı robotu için isim aranıyor

24 Şubat 2021 11:41

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanes'inin yapay zeka ile çalışan robotu için isim aranıyor. Konuşabilen ve insanların tepkilerine cevap verebilen robotun  yazılımın geliştirilmesi ile ileride kütüphane çalışanlarından farksız olması bekleniyor. 

TRT Haber'in haberine göre koridorlarda, salonlarda yürüyebilecek kitap almada ve yer bulmada okuyuculara yardımcı olacak robot için isim arayışına girildi. Robot için isim arayışı herkese açık anket üzerinden yapılıyor. 

Öte yandan robotu tanıtan Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Ayhan Bozkurt, "Robotik üzerine çalışan, mekadronik olabilir ya da yapay zeka çalışmaları üzerine yoğunlaşan, merakları olan öğrencileri ve araştırmacıları biz bu robotu incelemeleri için, burada kullanabilmeleri için bekliyoruz" ifadeleriyle de robotun geliştirilmesi için çağrıda bulundu. 

İsim anketi için tıklayın

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