Millet Bahçesi çalışmaları kapsamında asırlık ağaçlar kesildi

Mersin'de, TOKİ tarafından yapımına başlanan Millet Bahçesi çalışmaları kapsamında Müftü Deresi kenarındaki ağaçların kesilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ağaçların Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün talebi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kesildiği öğrenildi.

Ağaçların kesilmesine CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Asırlık ağaçların kesilmesini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Gökçel, “Millet bahçesine kimse karşı değil. Ancak, asırlık ağaçların gereksiz yere kesilmesini kabul etmek mümkün değil. Bunun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasını kabul etmiyoruz. Mersin olarak bütün güzellikleri hak ediyoruz ancak başta bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Bu ağaçların bulunduğu yer asla yapılacak hizmeti engelleyecek durumda değil. Burada Enferk (Müftü) Deresinin üzerindeki köprüyü görüyoruz. Bu ağaçları kesen Orman Bölge müdürlüğünü kınıyorum.” İfadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle yapılacak Millet Bahçesi için, Mersin’in kentsel değerlerinden Tevfik Sırrı Gür Stadı da yıkılmıştı.