Milas’taki orman yangını 7. gününde | “Bizi yalnız bıraktılar”

Muğla Milas'taki yangın birinci haftasına girdi. Yaklaşık 16 bin hektarlık alanı yok eden yangına, gönüllü ve görevli olmak üzere binlerce kişi müdahale ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada artık yangın bölgelerine gönüllülerin alınmayacağını açıkladı. Milas'ta yangının etkili olduğu bölgelerdeki insanlar bu duruma tepki gösterirken ''Kim söndürecek?'' diyor.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre; Gürceğiz Köyü'nde yangına 150 gönüllünün müdahale ettiğini söyleyen vatandaşlar, yangının köyü sardığı sırada itfaiye ve OGM görevlilerinin köyden gittiğini söylüyor.

Yangının Bayırköy civarına gelmesiyle beraber köylüler, havadan müdahalenin arttığını söylüyor.

Akçakaya Köyü'nde yaşayanlar ise ormanlarının ve tarlarının yandığını anlatırken ''Bu sarı uçaklar çok iyi söndürdü. Çok iyi müdahale etti'' diyor.

Sarı uçak dedikleri uçak, THK'nun da envanterinde bulunan, İspanya ve Hırvatistan'ın desteğe gönderdiği CL-215 ve CL-415 model uçaklar.