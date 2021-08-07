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Milas'ta yol kesip kimlik soran kişiler hakkında soruşturma

07 Ağustos 2021 11:43

Muğla’da Milas ve Yatağan ilçeleri arasındaki devlet karayolunda trafiği durdurarak "şüphelendikleri için" aralarında gazetecilerin de olduğu vatandaşlara GBT uygulanmasını sağlayacaklarını öne süren kişiler hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı; Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, “Sivil vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla 5 Ağustos 2021 tarihinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ve tehdit suçlarından derhal soruşturma açılmıştır. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir” denildi.

Gazetecilerin de içinde olduğu otomobilleri 5 Ağustos'ta gece saatlerinde durduran bazı kişiler, "plakaları yabancı olduğundan kendilerinden şüphelendikleri için haklarında GBT yapılmasını sağlayacakları" iddiasıyla devlet karayolu üzerindeki trafiği durdurarak "kontrol yapmak" istemişlerdi. Kendisini “görevli” olarak tanımlayan ve adının Muharrem Duygu olduğunu belirten kişi, kendisine tepki gösterenler görüntüsünü alırken, “Belki yangından kaçıyorlar, belki ormanları onlar yaktı. Ormanım yanıyor ben halkım” diyerek yaptığı eylemi açıkladı.

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