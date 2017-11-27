Milano'nun 'hırçın' çocuğu Gennaro Gattuso geri döndü

Milan'da Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine efsanevi futbolcu Gennaro Gattuso getirildi. Hırçın ve kavgacı kişiliği ile bilinen ve Milan tribünlerinin sevgilisi haline gelen İtalyan orta saha, futbolu efsanesi olduğu Milan'da bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Pisa'da başladı. Teknik direktörlük kariyerinde de hırçın ve kavgacı olan Gattuso yardımcı antrenörünü tokatlamıştı. Milan'ın eski başarılı günlerine geri dönmek istediği şu günlerde Gattuso'nun neler yapacağı merak konusu. İşte Gattuso'nun 1999-2012 yılları arası süren 13 yıllık Milan ve İtalya Milli Takımı'ndaki kavga anları... Kaynak: rjtvfootball.com