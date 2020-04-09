09 Nisan 2020 13:36
Salgınla mücadele kapsamında üretilen yerli mikronsis aracı İstanbul'da dezenfekte çalışmalarına başladı. Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete sokulan araç tanker içine konulan dezenfekte solüsyonunu püskürterek temizlik yapıyor.
Ümraniye Belediyesi, yerli üretim olan mikronsis aracıyla Ümraniye sokaklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte solisyonunu püskürterek çalışan araç, yeni tip Koronavirüs'e karşı yapılan dezenfenksiyon çalışmalarında kullanılacak.
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