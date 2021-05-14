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Mikrofonunu açık unuttu, staj için başvuran öğrenciye torpil yaptığı ortaya çıktı

14 Mayıs 2021 17:53

Canlı derse ara verdiği sırada mikrofonunu açık unutan, Sakarya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Özmen'in bir öğrencinin stajı için torpil yaptığı ortaya çıktı. 

Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürlüğünü görevinde bulunan Özmen, canlı derse ara verdiği sırada mikrofonunu açık unuttu. Bu esnada bir arkadaşına staj için başvuran öğrenciye nasıl torpil yaptığını anlattı.

Dersin başlamasının ardından mikrofonu açık unuttuğunu fark eden Özmen, öğrencilere "Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen" dedi.

sakarya üniversitesisatajtorpilProf. Dr. Ahmet Özmen

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