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Mikrofon uzatılan vatandaşın A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!

06 Haziran 2020 12:45

A Haber muhabiri, Adana'da 2 ay sonra sokağa çıkma yasağı uygulanmayan ilk hafta sonu pikniğe çıkan yurttaşlara mikrofon uzattı. Ailesiyle kahvaltı yapan bir yurttaşın işsizlik isyanıyla karşılaşan muhabir sessiz kalırken, o anlar canlı olarak ekrana yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iptal edilen sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta sonunda, A Haber kanalı vatandaşların görüşlerini ekrana getirmek için sokağa çıktı.

Adana'da haftalar sonra piknik yapan bir ailenin yanına giderek mikrofon uzatan A Haber muhabirine vatandaş, "Millet bunaldı artık. İşsizlik diz boyu sürüyor. Buna artık bir çare bulsunlar" diyerek isyan etti.

Daha sonra vatandaş "Sinekten dolayı kahvaltı yapamıyoruz şu anda. Her taraf sinek dolu" diye konuştu. 

A Haber, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönetiminde.

 

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