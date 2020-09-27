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'Mıknatıs adam' | Metaller vücudunda saatlerce duruyor: Bu tamamen kontrolüm altında

Eşinden kendisine geçen kol ağrısıyla fark etti

27 Eylül 2020 13:09

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor.

Eşinden kendisine geçen kol ağrısıyla fark etti

İçinde metal bulunan her şey, Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. 'İran'ın mıknatıs adamı' olarak bilinen Mokhtari'nin bu özelliği görenleri şaşırtıyor.

Mokhtari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tamamen benim kontrolüm altında. İstediğim zaman kontrolümü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim. Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince yeteneğimi geliştirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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