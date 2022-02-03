Migros Esenyurt Deposu’nda çalışan işçiler yüzde 8'lik zamma karşı iş bıraktı

İstanbul Esenyurt’taki Migros deposunda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri (DGD-SEN) Sendikası üyesi işçiler, ücretlerine yapılan yüzde 8'lik zammın yeterli olmadığını, bu ücretlerle geçinemediklerini belirterek iş bıraktı.

Migros Esenyurt Deposu’nda çalışan DGD-SEN üyesi işçiler asgari ücrete yapılan yüzde 8'lik zamma karşı iş bırakma eylemi başlattı.

Taşeron şirket Us Grup Yöneticisi Veysel Cingöz’ün, "İşyerindeki sendikal örgütlülüğü kırmak işçilere baskı yaptığı, lojmanlarda sıcak suyun olmadığı ve duş alınamadığı" iddia edildi.