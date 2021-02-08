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Midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı!

Bilyeler 4 saatlik operasyonla çocuğun midesinden alındı

08 Şubat 2021 17:28

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison isimli çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı.

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleştirdi. Morrison'un bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilyeyi yuttuğu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

4 saatlik operasyonla alındı

Hastaneye kaldırılan Morrison'un röntgen sonucunu gören doktorlar şoke oldu. Röntgende Morrison'un midesinden yapışık şekilde 54 adet mıknatıslı bilye çıktı. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesini yıkarak, mıknatıslı bilyeyi midesinden çıkardığı ifade edildi.

Ölümcül hastalıklara neden olabilirdi

Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıktanıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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