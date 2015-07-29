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Miami’de moda çekimine yasa dışı göçmen arası

29 Temmuz 2015 20:37

Miami’de bir modelin çekimi sıra dışı bir nedenle yarıda kaldı. Modelin çekimi esnasında arkadan bir teknenin kıyıya ulaştığı görülürken, daha sonra göçmenlerin koşarak karaya çıktığı görüldü. Independent’ın haberine göre, arkadaşını kameraya çeken Ekaterina Juskowski, ilk olarak kıyıya çok yakın bir tekne gördüğünü belirtti. Daha sonra çekimi durdurduğunu söyleyen Juskowski, teknedekilerin yasadışı göçmenler olduğunu fark edince yeniden çekim yapmaya başladığını ifade etti.Miami’de bir modelin çekimi sıra dışı bir nedenle yarıda kaldı. Modelin çekimi esnasında arkadan bir teknenin kıyıya ulaştığı görülürken, daha sonra göçmenlerin koşarak karaya çıktığı görüldü. Independent’ın haberine göre, arkadaşını kameraya çeken Ekaterina Juskowski, ilk olarak kıyıya çok yakın bir tekne gördüğünü belirtti. Daha sonra çekimi durdurduğunu söyleyen Juskowski, teknedekilerin yasadışı göçmenler olduğunu fark edince yeniden çekim yapmaya başladığını ifade etti.

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