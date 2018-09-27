MHP'nin Dalaman ilçe başkanı, şehit babasını dövüp, hastanelik etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, şehit babası Bahri Atakul (75), MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek tarafından dövüldü. Atakul, "Bana yapılan muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan bir harekettir" dedi. Şimşek ise kamyoneti ile giderken önüne aniden bisikleti ile çıkan Atakul'un kendisine el kol hareketi yaptığını, karanlıkta kim olduğunu bilmeden saldırdığını söyleyerek, "Kendileri ile şikâyetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm" dedi.