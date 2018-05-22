MHP'nin 18 yaşındaki milletvekili adayı: Gelecek biziz, biz geleceğiz!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kayseri 10'uncu sıra milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk, "Gelecek bizim, biz geleceğiz" dedi. MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan milletvekili aday listesinde partinin Türkiye genelinde en genç adayı olan lise öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk, sabah okuluna giderken, öğleden sonra diğer adaylarla seçim çalışmasına katılıyor. 3 kardeşin en küçüğü olan Öztürk, gittiği Seyyid Burhaneddin Türbesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşındayım. Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Kayseri il öğrenci meclis başkanıyım. Türk gençliğinin okullardaki sorunlarını çözmek için bu yola girmiştik. Ülkü ocaklarının desteği, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile listeye girdim. Elimde birkaç proje var. Bunları partim ve seçmenlerle görüşüyorum. Okulda öğretmenlerim, ailem, arkadaşlarım adaylığa sevindi. Seçim çalışmasında yer almam için zaman zaman esnek davranıyorlar. Ben gelecek biziz, biz geleceğiz diyorum" dedi.