MHP'li Koray Aydın: 100'den fazla AKP'li vekil "Hayır" diyecek

MHP’den "Hayır" dediği için ihraç edilen Koray Aydın, AKP’den milletvekili 100'den fazla milletvekili "hayır" diyeceğini, söyleyerek "AKP’li vekillerden referandumda üçte bir oranında 'hayır' çıkacak" dedi. MHP Genel Başkan adaylarından biriyken Sinan Oğan, Meral Akşener gibi isimlerle birlikte ihraç edilen Koray Aydın, İsmail Küçükkaya’nın sabah programına katıldı. Referandum sürecine dair açıklamalarda bulunan Aydın, AKP’li milletvekili arkadaşlarıyla konuştuklarını, AKP’li vekillerden üçte bir oranında “hayır” çıkacağını söyledi. AKP’li vekillerin “Biz partimizi seviyoruz ama bu kadar yetki fazla” dediğini aktaran Koray Aydın, toplumda başkanlığa karşı büyük bir tepkinin oluştuğunu da vurguladı. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin büyük sosyal çalkantılara sebep olacağını belirten Aydın, “Bakın, hakkı yenen mazlumlar gün gelir isyan eder. 80 milyonu bir korku imparatorluğu altında yaşatamazsınız. Bu dünya tarihinde de böyledir” diye konuştu