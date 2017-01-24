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MHP'li Halaçoğlu: Ülkücü kardeşlerim bu videoyu seyredip, 'Hayır' ve 'Evet'e öyle karar versinler!

24 Ocak 2017 16:01

Partili cumhurbaşkanlığı sitemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin, referandum oylamasının sonuçlanmasının ardından, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Twitter hesabından, Mecliste evet oyu veren partililer için "Kendilerini hayvan yerine koyan birini başkan yapmak için bu denli gayret eden milliyetçileri kutluyorum! Onlar medar-ı iftiharlarlarımızdır" diye yazmıştı. Halaçoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'liler hakkında söylediklerini paylaşarak, "Ülkücü kardeşlerim ve dava arkadaşlarım bu videoyu seyredip hayır ve evete öyle karar versinler. Sözün bittiği yer..." ifadesini kullandı.

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