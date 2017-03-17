MHP'den istifa eden Kaya: Kanun çıkarıp 'FETÖ'cü darbecileri terfi ettirdiler!

Referandumda 'hayır' diyeceğini açıklayarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul milletvekilliği görevlerinden istifa eden Atila Kaya, 17-25 Aralık operasyonundan bir ay sonra Ocak 2014'de çıkarılan bir kanunla FETÖ'cü darbecilerin terfi ettirildiğini söyledi. MHP’li Kaya, “Deniliyor ya FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün siyasi ayağını işte ara. Sana bir somut bir kanıt” diye konuştu. Kaya, "Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' dememi emrediyor" diyerek istifa etmişti