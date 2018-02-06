MHP'den istifa eden belediye başkanını alkışlarla karşıladılar

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Murtaza Karaçanta, dün genel merkezin isteği üzerine partisinden istifa etti. Bugün sabah belediyedeki makamına gelen Başkan Karaçanta, personel tarafından alkışlarla karşılandı. Aracından inen Karaçanta'yı belediye binası önünde bekleyen personel, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları attı. Başkan Murtaza Karaçanta, çalışanların "Allah yardımcın olsun" duasına "Amin" diyerek karşılık verdi.