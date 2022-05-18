MHP, paylaştığı videoda Canan Kaftancıoğlu'nun görüntülerini 'buzladı'

MHP'nin resmi twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasını haber yapan Kanal D Haber'deki görüntüler paylaşıldı. MHP'nin paylaşımında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüsünün buzlanarak verilmesi gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de düzenlenen grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Kanal D Haber de dün akşamki bülteninde Bahçeli'nin konuşması yayınlandı. Bahçeli'nin konuşmasının üzerine Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri de yayına verildi. Ancak MHP'nin resmi twitter hesabından yayınlanan videoda Kanal D haber görüntülerinde yer alan Kaftancıoğlu buzlandı.

Kanal D Haberin 17 Mayıs tarihli ana haber bülteninde Kaftancıoğlu'na ait görüntülerin ise normal olarak verildiği görüldü.

"Artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir"

Paylaşıma Bahçeli'nin grup toplantısında Kaftancıoğlu'na yönelik söylediği şu ifade not düşüldü:

"CHP’nin İstanbul il başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir."