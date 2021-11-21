MHP’li Yılmaz’dan Ulaştırma Bakanına sitem: 3,5 sene olmuş biz seçileli, hiçbir şey yapılmadığı için aynı sorunları dile getireceğim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bitmeyen Düzce-Yığılca yolu için siteminde bulundu.

Komisyon toplantısında "En kolay konuştuğumuz bütçe sizin bütçeniz sayın bakanım" diyen Yılmaz, "3,5 sene olmuş biz seçileli, 3,5 önceki konuşmayı açtığımız zaman hiçbir şey yapılmadığı için Düzce'de rahatlıkla aynı sorunları dile getireceğim" dedi.

Yılmaz, "Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Düzce’nin sıkıntılarını dile getiren Yılmaz, “Karayollarıyla da bölge müdürüyle de görüşüyoruz: Düzce-Yığılca yolunun kısa viyadük, küçük tünel ve kalan kısmının yapılması. Bu yol, gerçekten artık kangren hâline geldi, yaklaşık şöyle diyebilirim ki kırk senedir bu yola hiçbir yatırım yapmamış devlet” dedi.

“Sağ olun, sizin zamanınızda, 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı. Yığılca’yı ziyaretinde buraya söz verdi ve yolun yapımına beş sene önce başlandı” diyen MHP’li Yılmaz, “Ama hâlâ tamamlanamadı; tamamlanamayan yolun kümülatif kilometresi 20 kilometre yani 20 kilometrelik yolu yapamadık" ifadelerini kullandı.

MHP’li Yılmaz, “Eğer 18 Martta, Çanakkale’de dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsünü yapabiliyorsa bizim devletimiz, 28 kilometrelik Ovit Tüneli’ni yapabiliyorsa bu yolu hayli hayli, leblebi gibi bitirmesi lazım ama maalesef sayın bakanım bu konuda bir gelişme yok” diyerek sitemini dile getirdi.