MHP'li Özyürek: Esnaflarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar, iş yerini açamayanlar almış oldukları kredileri ödeyemiyorlar

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek Meclis'te yaptığı konuşmada "Esnaflarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar, iş yerini açamayanlar almış oldukları kredileri ödeyemiyorlar" dedi.

"Tüm dünyanın etkilendiği Covid'den ülkemizde Sivas'ta derinden etkilenmiştir. Esnaflarımızın almış olduğu kredileri ödeyemiyorlar. Küçük, orta ölçekli esnafımızın mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için bu kredilerin yeniden yapılandırılması ve yine onlara destek olunmasını istiyoruz. 2 yıldır Covid devam ettiğinden dolayı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Devletimizden aldıkları destekler var, devletimiz sağolsun fakat şu anda destek alıp kredisini alan ve iş yerini açamayan esnaflarımız zor durumda. O yüzden Covid sürecinde iş yerlerini açamayan esnafların tespiti yapıldıktan sonra bunlara yeniden yapılandırma ve yeniden kredi verilmesini talep ediyoruz."