İşte MHP'li Enginyurt'un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmeden önceki o konuşması!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un 'basına yansıyan açıklamaları nedeniyle' kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savunmuştu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Enginyurt katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı;

Enginyurt, “Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur ittifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” diye konuştu.

Enginyurt, daha önce bir söyleşisinde ise sert çıkışları nedeniyle Bahçeli tarafından uyarıldığını söylemişti. Enginyurt, “Tabi bu konuda Sayın Genel Başkanımız bazen beni uyarıyor. Sert çıkışlarım sebebiyle. Tabii sert çıkışlarım derken aslında Cumhur İttifakı anlamında. Çünkü ben bazen AK Parti’ye de yükleniyorum bazı yanlışlar gördüğümde, hazmedemediğim şeyler olduğunda. Benim mizacım bu. Yani ben söylemek durumundayım” diye cevap vermişti.