T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşte MHP'li Enginyurt'un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmeden önceki o konuşması!

20 Temmuz 2020 13:19

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un 'basına yansıyan açıklamaları nedeniyle' kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savunmuştu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Enginyurt katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı;

Enginyurt, “Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur ittifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” diye konuştu. 

Enginyurt, daha önce bir söyleşisinde ise sert çıkışları nedeniyle Bahçeli tarafından uyarıldığını söylemişti. Enginyurt, “Tabi bu konuda Sayın Genel Başkanımız bazen beni uyarıyor. Sert çıkışlarım sebebiyle. Tabii sert çıkışlarım derken aslında Cumhur İttifakı anlamında. Çünkü ben bazen AK Parti’ye de yükleniyorum bazı yanlışlar gördüğümde, hazmedemediğim şeyler olduğunda. Benim mizacım bu. Yani ben söylemek durumundayım” diye cevap vermişti.

ETİKETLER

mhpcemal enginyurtordu milletvekilicumhur ittifakıbekir pakdemirli

Diğer Videolar

İki grup birbirine girdi, yaşanan o kavga kameraya böyle yansıdı: 4 yaralı

Bingöl'de 3 ayrı noktada orman yangını; 2’si söndürüldü, Servi bölgesindeki yangın sürüyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta

Esenyurt'ta zabıta memuruna 'tabureli' saldırı anları

Leyleklerin göç yolculuğu

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı restore edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan, Giresun'da konuşmasının ardından vatandaşa çay dağıttı...

Canlı yayında Sinan Oğan ve Hacısalioğlu arasında gerginlik: Sallamakla olmuyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno yıldızı Lauren Wambles, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalamak suçlamasıyla...

Gonca Vuslateri aile ilişkisini gözyaşları içinde anlattı: Çok okumuş bir...

Başpehlivan Hakkı Aygün öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan, Giresun'da konuşmasının ardından vatandaşa çay dağıttı...

Canlı yayında Sinan Oğan ve Hacısalioğlu arasında gerginlik: Sallamakla olmuyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24