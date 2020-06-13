MHP'li belediye başkanı protestocularla görüştü: Başkan olmasam ben de size katılırdım ama sorumluluklarım var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ruhsat verildiğini açıklamasının ardından baca takma zorunluluğu nedeniyle 1 Ocak’ta kapatılan termik santraller yeniden faaliyete geçti. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali’ne karşıda vatandaşlar protesto gösterisi yaptı. Vatandaşlar konu hakkında Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ile de görüştü. 11 Haziran günü gerçekleşen görüşmede Düzgün, santralin açılmasında etkileri ve yetkileri olmadığını söyleyerek, “Biz de açılmasına bir gün kala öğrendik” dedi.

Düzgün, santralin faaliyetinin durdurulduğundan bugüne gökyüzünün mavi olduğunu kaydederek, “6 ay oldu gökyüzünün mavi olduğunu gördük… Verilen izin filtre yapıldı, çalışıldı değil geçici faaliyet belgesi. Filtre sisteminin altyapısı yapıldı. Şirket yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdik ve kaygılarımızı da dile getirdik. Tek ünite çalışması yönündeki talebimiz kabul oldu. Ama dediğimiz gibi buranın çalışmasına izin veren bakanlıklar. Bizim buna müdahil olma şansımız yok” diye konuştu.

"Belediye Başkanı olmasam eyleme ben de giderim"

“Sanki başkan firma ile beraber gibi, böyle bir şey yok” diyen Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Normalde belediye başkanı olmasam, eyleme ben de giderim. Ama ben belediye başkanıyım, sorumluluklarım var. Belediye başkanı olarak sizin gösterdiğiniz tepkinin 10’da birini göstersem olay farklı yere gider. Sağduyulu olmamız lazım.”

Belediye başkanı olarak santralin kapanmasını istemediğini ancak filtresinin takılması gerektiğini vurgulayan Düzgün, “Belediyemiz için de direk etkili ve direk geçim kaynağımız. Sizlere yaptığımız hizmetlerin kaynağının ciddi bir kısmını da santralden vergi olarak almaktayız” diye ekledi.

Geçici faaliyet belgesinin ne anlama geldiğini açıklayan Düzgün, sistemin geçici olduğunu bildiğini ve santralde ölçümler yapıldığını kaydederek, “Santralin değerleri anlık takip ediliyor. Biz izin verdik, çalışın diye bir şey yok. Takip altında olacak” dedi.

Tavşanlı halkının santrale ilişkin tepkisi de sürüyor. AKP’li olduğunu söyleyen yaşlı bir vatandaş, eylemleri hiçbir siyasi amaçla yapmadıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a santralin filtre takılmadan çalıştırılmaması çağrısında bulundu: “Bizim ne bir art niyetimiz, ne de partizanlığımız var" dedi.

Vatandaşlar santralden geceleri küllerin yayıldığını dile getirerek, “Fakat termik santral çalışmaya başladı. Biz enerji üretimine karşı değiliz. Halk sağlığını tehdit eder düzeyde hava kirliliği oluşturması” dediler.

Kaynak: Anka Haber Ajansı