T24 LogoT24 Logo
Haberler

MHP’li Alanya Belediyesi Sovyet marşı çaldı, Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi: Alanya’da Ukranyalı turist artık istenmiyor mu?

12 Mayıs 2020 11:30

Antalya'da Alanya ilçe Belediyesi’nin Nazi Almanyası’nın, Sovyet Rusya güçlerine karşı 2. Dünya Savaşı’nda yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü’nde, gerçekleştirdiği etkinlik Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkisine neden oldu. 

 Alanya Belediyesi, çok bilinen bir Sovyet şarkısını belediye aracı üzerinden megafonla tüm ilçeye duyurdu. Söz konusu olaya Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tepki gösterdi.

Belediye'ye ait araçtan dünyaca ünlü Sovyet şarkılarından biri olan "Katyuşa" çalındı. Şarkı, üzerinde Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de olduğu aracın üzerinden megafonla tüm ilçeye çalınırken, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha duruma tepki gösterdi. 

Sybiha sosyal medyadan şarkının çalındığı videoyu paylaşarak, "Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da Ukranyalı turist artık istenmiyor mu?" diye yazdı.

1938 yılında Matvey Blanter tarafından bestelenen ve Mikhail Isakovsky’in sözlerini yazdığı Katyuşa Marşı , Katyuşa adlı bir kadını anlatır. 2. Dünya Savaşı'yla birlikte Nazilerin saldırısına göğüs geren cephedeki askerler arasında son derece popüler bir şarkıya dönüşen Katyuşa, Kızıl Ordu tarafından kullanılan BM-8, BM-13 ve BM-31 roket sistemlerinin gayriresmî adı olmuştur.

 

ETİKETLER

katyuşa marşıalanyarusyanazi almanyasıantalyaUkrayna BüyükelçisiAndrii SybihaAdem Murat Yücelsovyet marşıtepki

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2020

Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

Harun Tekin: Pandemi sürecinde biletli online konser modelini 'Hediyeler' konseriyle deneyeceğim

Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü: Mavi benekli kaya balığı

Hakkındaki iddialara sinirlenen konuk, Müge Anlı'nın üzerine yürüdü!

Mehmet Tezkan: Bülent Arınç yalan söylüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sinan Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı...

Mansur Yavaş: Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sütyen paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın: Erkekler kravatını paylaşsa...

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370...

65 yaş üstü vatandaşlar için tatil düzenlemesi: İzin belgesi alınarak...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sinan Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı...

Mansur Yavaş: Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24