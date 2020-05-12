MHP’li Alanya Belediyesi Sovyet marşı çaldı, Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi: Alanya’da Ukranyalı turist artık istenmiyor mu?

Antalya'da Alanya ilçe Belediyesi’nin Nazi Almanyası’nın, Sovyet Rusya güçlerine karşı 2. Dünya Savaşı’nda yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü’nde, gerçekleştirdiği etkinlik Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkisine neden oldu.

Alanya Belediyesi, çok bilinen bir Sovyet şarkısını belediye aracı üzerinden megafonla tüm ilçeye duyurdu. Söz konusu olaya Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tepki gösterdi.

Belediye'ye ait araçtan dünyaca ünlü Sovyet şarkılarından biri olan "Katyuşa" çalındı. Şarkı, üzerinde Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de olduğu aracın üzerinden megafonla tüm ilçeye çalınırken, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha duruma tepki gösterdi.

Sybiha sosyal medyadan şarkının çalındığı videoyu paylaşarak, "Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da Ukranyalı turist artık istenmiyor mu?" diye yazdı.

1938 yılında Matvey Blanter tarafından bestelenen ve Mikhail Isakovsky’in sözlerini yazdığı Katyuşa Marşı , Katyuşa adlı bir kadını anlatır. 2. Dünya Savaşı'yla birlikte Nazilerin saldırısına göğüs geren cephedeki askerler arasında son derece popüler bir şarkıya dönüşen Katyuşa, Kızıl Ordu tarafından kullanılan BM-8, BM-13 ve BM-31 roket sistemlerinin gayriresmî adı olmuştur.