MHP Genel Başkan Yardımcısı: Kürtler kendi bölgelerinde haklarını serbestçe kullanacak

yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam katıldığı bir televizyon programında "eyalet sistemi" hakkında yaptığı açıklamalar üzerinden Bahçeli'nin ne demek istediği sorulan MHP'li Yalçın, "MHP baştan itibaren aynı noktada duruyor. Milliyetçi, ülkücü hareketin hassasiyetini bir defa daha ilgililere hatırlatmak istedi. Bu sürece zarar verebileceği noktasında bir uyarıda bulundu. Yoksa mevcut siyasi partilerin hedefte birlik yaparak, referandumdan 'evet' çıkması noktasındaki çabalarının değiştiği şekliyle bir açıklama değildi. Çıkıp, bir danışmanın bu şekliyle açıklama yapmasının mahsurlarına işaret etti" diye konuştu. MHP'li Yalçın,"Kürt seçmene ne vaat ediyorsunuz" sorusuna "Birliği, bütünlüğü, kendi bölgelerinde, kendi haklarının, kendilerince serbestçe kullanılmasını vaat ediyoruz" cevabı verdi.