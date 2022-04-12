MHP'den istifa eden Sedat Kılınç'a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun televizyon kanalının olduğu binaya girdikleri ve iş insanı Sedat Kılınç'ı binadan çıkardıktan sonra yumruk atarak, itekledikleri görüldü.