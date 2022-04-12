MHP'den istifa eden Sedat Kılınç'a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

12 Nisan 2022 10:27
MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de, geçen 8 Nisan günü ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.
TIKLAYIN - Gazeteci Azim Deniz ile MHP'den istifa eden Sedat Kılınç'a yönelik düzenlenen saldırıda 6 kişiye gözaltı
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