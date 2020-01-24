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MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, canlı yayında cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

24 Ocak 2020 10:52

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıkladı.

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CTT TV'de Korcan Karar ile 60 Dakika programında soruları yanıtladı. Sinan Oğan, programda cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında yapılacağı takdirde aday olacağını söyledi.

Program sunucusu Korcan Karar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?" sorusuna yanıt veren Oğan, "Seçimler eğer zamanında yapılacaksa şu an muhtemel rakiplerinden birisiyle konuşuyorsunuz. Onu söyleyebilirim" dedi.

Karar'ın, "Bunu biraz daha açar mısınız? Çok da iddialı söylediniz" sözlerine cevap veren Oğan, "Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı genç nüfustan oluşuyor. Türk halkının büyük bir kısmı milliyetçi duygularla yoğrulmuş. Dünyada iki önemli rüzgar var. Bir: Genç liderleri dünya artık iş başına getiriyor. İnsanlar artık koşturan, koşan, çalışan, dünyayı okuyabilen genç lider istiyor. İkincisi: Artık milliyetçi, vatanını milletini seven liderlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O sebeple bu şartları kendisinde gören bir siyasetçi olarak Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbette ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz. Arkamda Türk milleti ve Türk milliyetçileri."

“MHP benim baba ocağımdır” diyen Oğan, bir gün MHP’nin yönetimine geçerek, Türk milliyetçilerini de yönetmek istediğini söyledi.

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