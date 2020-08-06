T24 LogoT24 Logo
Haberler

MHP'den ihraç edilen Enginyurt, canlı yayında açıkladı; İyi Parti'den davet gelirse...

06 Ağustos 2020 14:42

Fındık rekoltesiyle ilgili yaptığı son açıklamayla MHP tarafından partisinden ihraç edilen Cemal Enginyurt, Haber global ekranlarında İyi Parti ile ilgili açıklama yaptı. Enginyurt İyi Parti'den kendisine teklif gelmesi ihtimaliyle ilgili "Hele şu İyi Parti falan diyorlar ya. Ayıptır ya. Bu kadar hakaret etmişim. Onlar bana dünya kadar hakaret etmişler. Beni partilerine davet ederlerse ayıp ederler. Davet ederlerse ayıp ederler. Ben de İyi Parti'ye gidersem şerefsizlik ederim" dedi. 

Enginyurt şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. 'Vay efendim AK Parti'ye mi göz kırptı?' Tekrar söylüyorum. Hele şu İyi Parti falan diyorlar ya. Ayıptır ya. Bu kadar hakaret etmişim. Onlar bana dünya kadar hakaret etmişler. Beni partilerine davet ederlerse ayıp ederler.  davet ederlerse ayıp ederler. Ben de İyi Parti'ye gidersem şerefsizlik ederim"

Enginyurt, başka bir partiye katılmayacağını, yoluna bundan sonra Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı. 

ETİKETLER

mhpihraçenginyurtiyi partidavet gelirse

Diğer Videolar

72 yaşındaki kadın maske takmayanlara sitem etti; gözyaşlarına boğuldu

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf: Fazla alkollüydüm, bir kere vurunca bayıldı

Yüz yüze eğitim başladı; işte ilk günden manzaralar...

Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti

Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları ilçe halkı sahiplendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

AKP'li ilçe başkanlığından kampanya: Üye olun, külliyede 1 gün geçirme...

Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24