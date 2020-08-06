MHP'den ihraç edilen Enginyurt, canlı yayında açıkladı; İyi Parti'den davet gelirse...

Fındık rekoltesiyle ilgili yaptığı son açıklamayla MHP tarafından partisinden ihraç edilen Cemal Enginyurt, Haber global ekranlarında İyi Parti ile ilgili açıklama yaptı. Enginyurt İyi Parti'den kendisine teklif gelmesi ihtimaliyle ilgili "Hele şu İyi Parti falan diyorlar ya. Ayıptır ya. Bu kadar hakaret etmişim. Onlar bana dünya kadar hakaret etmişler. Beni partilerine davet ederlerse ayıp ederler. Davet ederlerse ayıp ederler. Ben de İyi Parti'ye gidersem şerefsizlik ederim" dedi.

Enginyurt şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. 'Vay efendim AK Parti'ye mi göz kırptı?' Tekrar söylüyorum. Hele şu İyi Parti falan diyorlar ya. Ayıptır ya. Bu kadar hakaret etmişim. Onlar bana dünya kadar hakaret etmişler. Beni partilerine davet ederlerse ayıp ederler. davet ederlerse ayıp ederler. Ben de İyi Parti'ye gidersem şerefsizlik ederim"

Enginyurt, başka bir partiye katılmayacağını, yoluna bundan sonra Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.