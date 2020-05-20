MFÖ'den 'Maske tak' şarkısı; kanser tedavisi gören Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte söyledi

20 Mayıs 2020 12:36
İkinci kez kanser tedavisi gören MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, ekip arkadaşları ile birlikte "Maske tak" şarkısı söyledi.
MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kameralar karşısına geçti. Grup arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maskeni tak" çağrısı yapan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
Söz konusu çağrı videosu Fuat Güner'in kişisel Instragram hsabında yayınlandı.
Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı. Konser sırasında konuşan Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını açıklamıştı. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan Uğur, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi paylaşmıştı. 66 yaşındaki sanatçı, "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" demişti.
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