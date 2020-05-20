MFÖ'den 'Maske tak' şarkısı; kanser tedavisi gören Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte söyledi

İkinci kez kanser tedavisi gören MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, ekip arkadaşları ile birlikte "Maske tak" şarkısı söyledi.

MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kameralar karşısına geçti. Grup arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maskeni tak" çağrısı yapan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

Söz konusu çağrı videosu Fuat Güner'in kişisel Instragram hsabında yayınlandı.