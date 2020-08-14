Mezopotamya Kültür Merkezi 18 yıllık binasından çıkarılıyor; bina Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilecek

Yaklaşık 20 yıldır Tarlabaşı semtinde bulunan Mezopotamya Kültür Merkezi (Navendên Çanda Mezopotamya) yerinden ediliyor. MKM binası Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilecek.

Susma Paltformu'nda yer alan habere göre Mezopotamya Kültür Merkezi’nin 18 yıldır faaliyet gösterdiği bina boşaltılmak isteniyor. Beyoğlu’nun çok kültürlü ve çok dilli sanat ortamından geriye kalan son izlerden biri Kaymakamlık eliyle Belediyeye veriliyor.

Susma Platformu’na konuşan MKM sanatçısı, Koma Çiya grubunun kurucularından Hüseyin İldan (Genim), açılmış olan tadilat ihalelerini kazanmış olmalarına rağmen o kararların iptal edildiğini belirtti. İldan, son ihaleyi kaybettiklerini ve kendilerinin işgalci pozisyonda oldukları söylenerek binadan çıkartılıyor olduklarını ifade etti.

Kazandıkları ihaleler iptal edildi

MKM olarak Kürt kültür ve sanatı ile ilgili üretimler ve eğitimler yaptıklarını hatırlatan İldan, alternatif bir alan oldukları için sürekli olarak baskıya maruz kaldıklarını da sözlerini ekledi. İldan KHK’lar ile birlikte pek çok mekan kapatılsa da MKM’nin bir şekilde ayakta kalabildiğini de söylerken, Vakıflar ile ilgili içtihatın değişmesi ve bulundukları semtin rant mekânı haline getirilerek kiraların da arttırılması gibi farklı yöntemlerle kiracıların yerlerinden edildiğini vurguladı.

İki sene önce, Vakıflar’a ait olan Tarlabaşı’ndaki MKM binasının kirasında çok büyük bir artırım yapıldığını, daha sonra ise binanın tadilatı için 2019’da tadilat ihalesi açıldığını ve ihaleleri kendilerinin kazanmasına rağmen bu ihalelerin iptal edildiğini belirtti.

Kamuoyuna dayanışma çağrısı var

İldan “Bugün bize işgalci pozisyonda olduğumuzu söyleyerek bizi buradan çıkartıyorlar. Biz kamuoyunu bu konuda bizimle dayanışmaya çağırıyoruz” diyerek kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan MKM çalışanı Ferit Elalmış ise Vakıflar Müdürlüğü’nün 4 ay önce kendilerine binanın boşaltılması için tebligat gönderdiğini, ancak tebligatı imza yetkisi olmayan bir müzisyenin imzaladığını ifade etti. Elalmış sözlerini şöyle sürdürdü;

“Vakıflar Müdürlüğü’ne imza yetkisi olmayan bir kişinin tebligata imza atamayacağını söyledik. Fakat, Vakıflar Müdürlüğü bunu dikkate almayarak binayı bugün boşaltmamızı aksi takdirde zorla boşaltacaklarını söyledi”. Vakıflar Müdürlüğü’nün kendisine yaptığı açıklamayı da Elalmış şöyle aktardı: “Binayı Beyoğlu Belediyesi istiyor. Bina Beyoğlu Kaymakamlığı’na devredildi. Dolayısıyla Kaymakamlık bir an önce boşaltılmasını istiyor ve Beyoğlu Belediyesine tahsis edilecektir”.

‘KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ’

Elalmış ayrıca “Biz şimdilik kendi arşivlerimizi ve gerekli eşyalarımızı alacağız ancak konuyu yargıya taşıyacağız ve dava açacağız” diye konuştu.