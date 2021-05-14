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Mevsimlik tarım işçisi aile yaşadıkları çadırda karantinaya alındı, jandarma çadırın etrafına emniyet şeridi çekti

8 kişilik aile yaşadıkları çadırda karantinaya alındı

14 Mayıs 2021 13:39

Eskişehir’e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçiliği yapan 8 kişilik aile yaşadıkları çadırda karantinaya alındı. Karantinaya alınan ailenin kaldığı çadıra jandarma ekipleri emniyet şeridi çekti. 

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Sevinç Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde bulunan Emine Altunay isimli kişi rahatsızlanınca ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Altunay'ın Koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin eşine ve 6 çocuğuna filyasyon ekiplerince test yapıldıktan sonra ailenin yaşadığı çadır karantinaya alındı. Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için gelen 8 kişilik aile karantinaya alınmış olurken çadırın etrafına emniyet şeridi çekildi.

Birbirine yakın birçok çadırın bulunmasından dolayı bölgede jandarma ekipleri devriye gezerken, ailenin karantina süreci takip ediliyor.

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