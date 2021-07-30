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Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesi Antalya'da protesto edildi: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var?

30 Temmuz 2021 08:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesi Antalya'da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var? Bravo! THK'de 10 tane uçak var, hepsi yatıyor!" sözleriyle protesto edildi. 

Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe yangın haberleri gelirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesi Antalya'da protesto edildi.

Peş peşe yangınlarla sarsılan Antalya'da vatandaşlar Çavuşoğlu'na, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var? Bravo! THK'de 10 tane uçak var, hepsi yatıyor!" diyerek tepki gösterdi. "Bravo, üç tane uçağınız var!" diye bağıran vatandaşlar, "Memleket yandı, samimiyet mi kaldı" dedi.

Çavuşoğlu, bir süre sonra vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. 

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