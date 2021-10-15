Metroya internet geldi, Taylan Yıldız canlı yayın yaptı: İnternet hepimizin hakkı, bu sadece başlangıç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı, İyi Partili İBB Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız canlı yayın yaptı. Yıldız, "İnternet hepimizin hakkı, bu sadece başlangıç" dedi.

Kamuoyunda “internetçi arkadaş” olarak bilinen İyi Partili İBB Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, İstanbul M2 (Yenikapı-Hacıosman) hattında internet hizmetinin verilmeye başlamasının ardından ilk canlı yayınını yaptı.

Yıldız, "Şu an metrodan bildiriyorum arkadaşlar. Yenikapı'dan bindik Taksim'e ilerliyoruz. bu sabah bunu test edelim dedik. Hep beraber ne kadar güzel bir hizmet olduğunu görmek istedik. Hepimize hayırlı olsun. Bunlar çok ufak dokunuşlar. Keşke 15 yıl önce bunu yapsaydık. İnternet hepimizin hakkı. Türkiye'deki bütün insanların problemi. Bu sadece başlangıç" diye konuştu.