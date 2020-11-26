Metropoll anketi: Bahçeli'yi AKP seçmeninin ne kadarı, Erdoğan'ı MHP seçmeninin ne kadarı beğeniyor?

MetroPoll'ün beğeni anketinde Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin (MHP) yüzde 83,9'u AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmiyorum" dedi. AKP'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini ifade etti.

Seçmenlerin iki lidere bakışı ile AKP'li seçmenlerin Devlet Bahçeli'ye, MHP'li seçmenlerin Recep Tayyip Erdoğan'a bakışı şöyle:

Erdoğan'ın beğeni oranı

Bahçeli'nin beğeni oranı