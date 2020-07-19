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Metroda şarkı söyleyen vatandaşın boğazını sıktı; "Ben diyorsam susacaksın"

19 Temmuz 2020 11:03

Ankara metrosunda şarkı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarılarak “Ben diyorsam susacaksın” dedi.

Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda meydana gelen olayda, iddialara göre bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin “Ben diyorsam susacaksın” diyerek boğazına sarıldı.

Olayı gören diğer yolculara araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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