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Metroda Koronavirüs deneyi; böyle bulaşıyor!

26 Mayıs 2020 18:05

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs'ün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda Covid-19, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.

Simülasyonda metroda seyahat eden bir Koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü. Ayrıca Koronavirüs'e sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.

 

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