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Metroda kadın yolcuların fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi darp edildi

23 Temmuz 2020 15:47

Bursa’da metro içinde kadınların cep telefonuyla fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi darp edildi. Metrodaki gergin anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaşı yarılan şüpheli şahıs metrodan inerek uzaklaştı.

Olay, Bursa’da toplu ulaşım aracı olan metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro içerisinde bulunan vatandaşlar, başka bir kişinin cep telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini iddia ederek adama saldırdı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu ve küfürlerin edildiği metroda diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı bitirdi. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi ise, 'cep telefonundaki fotoğrafları göster' demelerine rağmen cep telefonunu göstermezken, şikayetçi olacağını söyleyerek metrodan indi.

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişinin darp edilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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