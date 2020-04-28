Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada

Bursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Arabayatağı metro istasyonunda evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü. Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yürüyen merdivenlerden üst kata çıkan Kart, bekleme alanına doğru giderken sendelemeye başladı. Aniden dengesini kaybeden genç, rayların üzerine düştü. Düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişerek, Yusuf Kart'ı rayların üzerinden çıkartarak kurtarması güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kart, dün akşam saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak sabaha karşı sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Yusuf Kart, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın Koronavirüs ile ilgili herhangi bir bağının bulunmadığı kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.