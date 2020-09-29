T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metroda 10 yaşındaki kızının yanında güvenliklerin saldırısına uğradı!

"Sanki mağdur edilen ben ve kızım değilmiş gibi bir ortam var”

29 Eylül 2020 15:44

Fotoğraf sanatçısı Umut Kaçar, İstanbul Şişhane metrosunda 10 yaşındaki kızının yanında güvenlikler tarafından darp edildiğine dair bir video paylaştı. 

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Tartışmanın 10 yaşındaki kızı için akbil basmadığı gerekçesiyle çıktığını öne süren Kaçar, "Şu an karakolda ifade veriyorum ve şikayetçi oluyorum" diye yazdı. Kaçar, İBB’nin ’12 yaş altı çocuklar için ulaşım ücretsiz’ açıklamasını hatırlattı.

Kaçar videoya şu notu düştü;

"Bugün saat 12.10 da Şişhane metro istasyonunda kızım Rosa'yla beraber güvenlik amirinin ve güvenlikçilerin fiziki ve psikolojik saldırısına maruz kaldık. Beni yerde sürüklerken kızım ciddi bir travma yaşadı. Neden 10 yaşındaki kızım için akbil basmamam oldu. Kampanya döneminde 12 yaş altı üzeri ulaşım ücretsiz diye aylarca dile getirildi. Şu an karakolda ifade veriyorum ve şikayetçi oluyorum."

Yaşananlara ilişkin Gazete Karınca'ya konuşan Kaçar, kızı ile kendisinin güvenlikçiler tarafından bir köşede tutulduğunu ve uzun süre çıkmalarına izin verilmediğini ifade etti.

Kaçar, olayın ardından kızının annesinin yanına gittiğini ancak hala yaşadığı travmanın etkisinde olduğunu kaydetti.

Kendisinin de karakolda olduğunu belirten Kaçar, birkaç belediye çalışanının da avukat ile birlikte emniyete geldiğini söyledi.

Barodan avukat talep ettiğini kaydeden Kaçar, “Belediye çalışanları henüz benimle konuşmadı. Dışarda bekliyorum. Sanki mağdur edilen ben ve kızım değilmiş gibi bir ortam var” dedi.

ETİKETLER

umut kaçargüvenliksaldırıuğradışişhaneistanbul

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Kasım 2020

İmamoğlu: İstanbul'da 2-3 haftalık fedakarlıkla, vefat oranını aşağıya indirmek zorundayız

Rus askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı

13 yaşındaki çocuğun kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar kameraya böyle yansıdı

Lübnan’da petrol boru hattında yangın

İstanbul Boğazı’nda yelkenliler yarıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler; 2.5 sene işsiz bıraktılar...

Depreme mağazanın deneme kabininde yakalanan kadından üstündeki kıyafetleri çıkarması istendi!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Semptom göstermeyen temaslı kişilere test yapılmayacak...

Mahfi Eğilmez: Anlaşılan o ki rekabetçi kur modelinden rekabetçi faiz...

Ulaştırma Bakanı'nın övdüğü asfalta Hamilton'dan tepki: Resmen b.k gibiydi, büyük...

Erdoğan, Berat Albayrak'ın görevden aldığı bürokratları Sayıştay Savcılıklarına atadı ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler; 2.5 sene işsiz bıraktılar...

Depreme mağazanın deneme kabininde yakalanan kadından üstündeki kıyafetleri çıkarması istendi!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24