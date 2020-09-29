Metroda 10 yaşındaki kızının yanında güvenliklerin saldırısına uğradı!

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Tartışmanın 10 yaşındaki kızı için akbil basmadığı gerekçesiyle çıktığını öne süren Kaçar, "Şu an karakolda ifade veriyorum ve şikayetçi oluyorum" diye yazdı. Kaçar, İBB’nin ’12 yaş altı çocuklar için ulaşım ücretsiz’ açıklamasını hatırlattı.

Kaçar videoya şu notu düştü;

"Bugün saat 12.10 da Şişhane metro istasyonunda kızım Rosa'yla beraber güvenlik amirinin ve güvenlikçilerin fiziki ve psikolojik saldırısına maruz kaldık. Beni yerde sürüklerken kızım ciddi bir travma yaşadı. Neden 10 yaşındaki kızım için akbil basmamam oldu. Kampanya döneminde 12 yaş altı üzeri ulaşım ücretsiz diye aylarca dile getirildi. Şu an karakolda ifade veriyorum ve şikayetçi oluyorum."

Yaşananlara ilişkin Gazete Karınca'ya konuşan Kaçar, kızı ile kendisinin güvenlikçiler tarafından bir köşede tutulduğunu ve uzun süre çıkmalarına izin verilmediğini ifade etti.

Kaçar, olayın ardından kızının annesinin yanına gittiğini ancak hala yaşadığı travmanın etkisinde olduğunu kaydetti.

Kendisinin de karakolda olduğunu belirten Kaçar, birkaç belediye çalışanının da avukat ile birlikte emniyete geldiğini söyledi.

Barodan avukat talep ettiğini kaydeden Kaçar, “Belediye çalışanları henüz benimle konuşmadı. Dışarda bekliyorum. Sanki mağdur edilen ben ve kızım değilmiş gibi bir ortam var” dedi.