Metrobüsü kullanan yolcu sayısında rekor artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ulaşım aracı metrobüs, en çok kullanılan şehir içi toplu taşıma araçları olmaya devam ediyor. İstanbul'un Anadolu yakasından Söğütlüçeşme ile Avrupa yakasındaki Beylikdüzü arasında ulaşım sağlayan metrobüsler, 2017 yılında günlük 756.872 kişi tarafından kullanıldı. İBB'den alınan bilgiye göre metrobüsler, geçen yıl içinde 276 milyon 258.576 yolcu tarafından tercih edildi. 2016 yılında 253 milyon 839.361 kişi tarafından tercih edilen metrobüsler, günlük ortalama olarak 695.450 kişi tarafından kullanılmıştı. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2017 yılında metrobüslerde yolculuk edenlerin sayısı 22 milyon 419.215 kişi artarak, 276 milyon 258.576 oldu.