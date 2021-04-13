Metrobüste taciz iddiası; şüpheli metrobüs durağında polise teslim edildi

İstanbul’da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından yakalanarak Zincirlikuyu metrobüs durağında polise teslim edildi.

Tartışma sırasında bir yolcu, şüpheliye tokat atarken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine uğradı. Genç kadın, ‘Ne yapıyorsun sen sapık’ diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanından uzaklaştırdı.

Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler kadını taciz ettiği iddia edilen kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı.