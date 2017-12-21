Metrobüste cinsel tacizde bulunan kişiye linç girişimi kamerada

Metrobüste cinsel tacizde bulunan bir kişi güven timleri tarafından suçüstü yakalandı, vatandaşlar tarafından darp edildi. Cumhuriyet'in haberine göre olay İstanbul'da bir metrobüste yaşandı. Metrobüste tacizde bulunan bir kişi güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.Metrobüsten indirilip Emniyet'te götürülmek istenen şahsa diğer yolcular büyük tepki gösterirken, bazı vatandaşlar tacizciyi darp etti. Güvenlik görevlilerinin, saldırıdan korumak için güvenlik kulübesine aldığı zanlının 'hamile eşim var' demesi dikkat çekti.