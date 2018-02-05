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Metrobüs durağındaki kaza anı kameralara yansıdı

05 Şubat 2018 15:14

Haramidere'de, metrobüsün durakta bekleyen araca çarpması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı. Metrobüs durağındaki kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan arkadaki metrobüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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metrobüskazabeylikdüzütopkapımetrobüs kazası

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