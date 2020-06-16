T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metrobüs durağında sosyal mesafesiz bekleyiş dikkat çekti

16 Haziran 2020 09:34

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken, sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu. E-5'teki yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu. Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi. Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu. E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

ETİKETLER

metrobüssosyal mesafenormalleşmekoronavirüssalgın

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

Park parası karşılığında makbuz isteyen araç sahibini bıçaklayan değnekçi yakalandı

Gözaltına alınan kişinin kelepçeden kurtulmak için yaptığı hareket şaşırttı

Fethiye'de Kelebekler Vadisi yakınında orman yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti...

Kolunda penisiyle 4 yıldır yaşıyor...

Kamu bankalarının döviz açığı 10 milyar doları aştı | Ekonomist...

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24