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Metrobüs arıza yaptı, yolcular metrobüs güzergahında yürümek zorunda kaldı

19 Ocak 2022 09:41

İstanbul Bayrampaşa'da metrobüsün arıza yapması nedeniyle yolcular, güzergahta yürüyerek başka bir metrobüse bindi. Arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs Bayrampaşa - Maltepe durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle kuyrukları oluştu.

Yolcular metrobüsten inerek güzergahta yürüyüp başka bir araca aktarılırken, arıza nedeniyle duraklarda da yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

istanbulbayrampaşabeylikdüzüarıza

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