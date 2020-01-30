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Metro Turizm'e ait otobüs yandı

30 Ocak 2020 11:56

Antalya D-400 Karayolu'nda, dün saat 17:00 sıralarında yaşanan olayda, Alanya'ya giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Okurcalar mevkisine geldiği sırada alev aldı.

Otobüs şoförü, yolcuların dumanı fark edip, bilgi vermesi üzerine hemen aracı durdurdu. Yolcuları tahliye edip, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. 

Yangında otobüste büyük hasar meydana geldi. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi.

Daha önce de Metro Turizm'e ait yolcu otobüslerinde yangınlar meydana gelmişti.

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