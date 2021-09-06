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Metro simgesinin değişimine bir tepki de Saadet Partisi’nden: Bu anlayışa alfabe yetmez

"O Senin, Bu Benim' anlayışı İstanbul'a yakışmıyor"

06 Eylül 2021 21:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul'da 1992’den beri kullanılan metronun simgesinin 'M' harfinden 'U' harfine değiştirildiğini duyurması muhalefetin tepkisini çekti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda da "İstanbul, ayrıştırılmaktan ve kutuplaştırılmaktan yeterince yoruldu. Yapılan hizmetlerde 'O Senin, Bu Benim' anlayışı İstanbul'a yakışmıyor. Bu anlayışa alfabe yetmez!” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’da 1992'den beri kullanılan metronun simgesinin değiştiğini duyurmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki gelmişti.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı da konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaşımında, “İstanbul, ayrıştırılmaktan ve kutuplaştırılmaktan yeterince yoruldu. Yapılan hizmetlerde “O Senin, Bu Benim” anlayışı İstanbul’a yakışmıyor. Bu anlayışa alfabe yetmez!” denildi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise şu eleştirilerde bulundu:

"Ayrıştırma artık öyle bir noktaya geldi ki metro durakları bile bundan nasibini aldı! Bu zihniyete göre kimi duraklarda metronun M'si olacak kimilerinde U'su. Belediye ile yarışan bakanlıktan ricamız hemen bu yanlıştan ‘'U'' dönüşü yapmasıdır.

Vatandaşa hizmetin şu'su bu'su olmaz. Metrolara alfabedeki tüm harfleri sırasıyla da verseniz vatandaşın talebi değişmeyecek: hizmet ve huzur. İstanbul'un ulaşımı için ‘nasıl kalıcı ve kökten çözümler üretiriz'den başka yarışılacak konu yoktur."

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