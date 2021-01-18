Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

ABD’nin New York kentinde yer alan Harlem bölgesinde çıplak bir kişi, metro istasyonunda arbedeye neden oldu.

Arbede sırasında çıplak kişi, kavga ettiği yolcuyu metro raylarına attı. Yolcunun raylara düştüğünü gören diğer yolcular ise düşen kişiye yardımına koştu. Yardım eden yolcuları engellemek isteyen çıplak adam, diğer yolculara saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında çıplak adam, metro raylarına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, çıplak adamın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi