T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metro müzisyenleri Ekrem İmamoğlu'nu görünce o şarkıyı çaldılar...

Metro müzisyenleri içinde 'Her şey güzel olacak' cümlesi geçen bir şarkı söyledi

30 Aralık 2020 16:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs tedavisi nedeniyle açılışına katılamadığı Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemeler esnasında metro müzisyenleri İmamoğlu'na içinde 'Her şey güzel olacak' cümlesi geçen bir şarkı söyledi. Müzisyenleri dinleyen İmamoğlu, kutuya para attı. 
 
Şarkının ardından İmamoğlu ve beraberindekiler müzisyenleri alkışladılar. 

ETİKETLER

imamoğluşarkımetromüzisyenmüzikekrem imamoğluibbbaşkan

Diğer Videolar

Donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya böyle düştü

Mezunlardan imza kampanyası: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

İmamoğlu "Sıcak çorbanız İBB'den" diyerek paylaştı: Mobil büfelerden içebilirsiniz

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, Zeki Müren ile ilgili soruyu bilemeyince şoke oldu: "Bunu hiç düşünmedim"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama: Sancaktepe zabıtası Halk Ekmek büfesini...

"HDP demek PKK demektir" diyen Fahrettin Altun'un 'çözüm süreci' sözleri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hilal Kaplan: Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek...

Sözcü yazarı Yılmaz: Melih Bulu, 5 bakanlı toplantıdan çekildi...

Sabah yazarı Altınok’tan Ahmet Hakan’a: Yoksa yine patronlarını mı karıştırdın?...

Genç oyuncuya "Ölene kadar kadınım olacaksın, senden çocuk yapacağım" tehdidi!...

İstanbul'da toplu taşıma yasağı esnetildi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama: Sancaktepe zabıtası Halk Ekmek büfesini...

"HDP demek PKK demektir" diyen Fahrettin Altun'un 'çözüm süreci' sözleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24