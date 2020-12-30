Metro müzisyenleri Ekrem İmamoğlu'nu görünce o şarkıyı çaldılar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs tedavisi nedeniyle açılışına katılamadığı Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemeler esnasında metro müzisyenleri İmamoğlu'na içinde 'Her şey güzel olacak' cümlesi geçen bir şarkı söyledi. Müzisyenleri dinleyen İmamoğlu, kutuya para attı.

Şarkının ardından İmamoğlu ve beraberindekiler müzisyenleri alkışladılar.