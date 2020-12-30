Metro müzisyenleri Ekrem İmamoğlu'nu görünce o şarkıyı çaldılar...

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">\n<div class="content-heading">\n<p class="content-description">İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs tedavisi nedeniyle açılışına katılamadığı Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.</p>\n</div>\n</div>\n<div class="article-excerpt">İncelemeler esnasında metro müzisyenleri İmamoğlu'na içinde 'Her şey güzel olacak' cümlesi geçen bir şarkı söyledi. Müzisyenleri dinleyen İmamoğlu, kutuya para attı. </div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt">Şarkının ardından İmamoğlu ve beraberindekiler müzisyenleri alkışladılar. </div>\n</body>\n</html>